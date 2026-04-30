Complejo residencial Time Castle 11 - BKK3 | Phnom Penh | Cambodia.

Time Castle 11 - BKK3 Silencio Phnom Penh Silencio Camboya.
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¿Por qué debe elegir TS11?
Ubicación.
Dirección: calle 113, BKK3 (cerca de calle 390).
Cerca del complejo:
Time Castle 11 (TS 11)
Concepto arquitectónico
Time Castle 11 (TS 11) es un acento arquitectónico contemporáneo de BKK3. La torre combina geometría estricta y forma suave. La fachada está hecha en forma de “segundo cuero” con elementos perforados redondos de diferentes diámetros:
Exclusiva Zona Rooftop Tiempo Castillo
Para los residentes, una zona de techo única con:
Tipos de apartamento (7–39 pisos) en Time Castle 11 (TS 11)
Disposiciones funcionales con una relación óptima de zona residencial (Net) y total (Gross):
1 dormitorio:
2 dormitorios:
2 Cama: 75 m2 (Gross) Silencio 56 m2 (Net) - formato cómodo para familias o alquiler a largo plazo para expatriados.
Time Castle 11 Investment Attraction (TS 11)
Condiciones de pago: instalación conveniente
El horario de pago flexible le permite distribuir cómodamente la carga hasta que se complete la construcción:
Tener tiempo para reservar un apartamento en Time Castle 11 (TS 11)
Time Castle 11 (TS 11) es un equilibrio entre precio, ubicación y estado. La elección perfecta para vivir e invertir en el corazón de la capital.
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