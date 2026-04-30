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Complejo residencial Time Castle 11 - BKK3 | Phnom Penh | Cambodia.

Sangkat Phnom Penh Thmei, Camboya
de
$56,700
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ID: 35230
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 18/4/26

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  • País
    Camboya
  • Región / estado
    Phnom Penh
  • Ciudad
    Khan Sen Sok
  • Pueblo
    Sangkat Phnom Penh Thmei
  • Dirección
    Street 1974

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2028

Además

  • Empresa de gestión
  • Tour online
  • Transacción remota

Sobre el complejo

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Time Castle 11 - BKK3 Silencio Phnom Penh Silencio Camboya.

Apartamentos 1+1 en Time Castle 11 (TS 11): desde 86.400 USD con un 10% de descuento.

TS11: Iniciar las ventas del rascacielos insignia en BKK3 - invertir provechosamente temprano!

Descubre un nuevo nivel de vida en el corazón de la capital - Time Castle 11 (TS 11) de Megakim World Corporation. El moderno rascacielos residenciales en el dinámico distrito BKK3 combina cultura local y estilo de vida internacional. ¡Participa en el proyecto en la etapa más favorable!

¿Por qué debe elegir TS11?

  • Ubicación favorable: BKK3 está situado junto al prestigioso BKK1, pero ofrece precios más atractivos - 1 apartamento en BKK1 ♥ 2 apartamentos en BKK3.
  • Alto potencial de inversión: una demanda estable de alquiler, una oferta limitada, la perspectiva del aumento del valor.
  • Atractivo para los expatriados: entorno internacional, infraestructura desarrollada.
  • Comfort for life: a mix of local atmosphere and global standards.

Ubicación.

Dirección: calle 113, BKK3 (cerca de calle 390).
Cerca del complejo:

  • International restaurants
  • Café boutique
  • Apartamentos y hotel
  • Zonas comerciales y comerciales.

Time Castle 11 (TS 11)

  • Pisos: 39 plantas
  • Número de apartamentos: 390
  • Aparcamiento: 2-6 plantas
  • Superficie: 828 m2
  • Desarrollador: Megakim World Corporation

Concepto arquitectónico

Time Castle 11 (TS 11) es un acento arquitectónico contemporáneo de BKK3. La torre combina geometría estricta y forma suave. La fachada está hecha en forma de “segundo cuero” con elementos perforados redondos de diferentes diámetros:
Exclusiva Zona Rooftop Tiempo Castillo

Para los residentes, una zona de techo única con:

  • Sky Pool ( piscina panorámica en la planta 39, que conduce a Sky Bridge)
  • Sky Gym
  • Sky Lounge
  • Sky Yard
  • Habitación para niños
  • Pool Lounge
  • Island Deck

Tipos de apartamento (7–39 pisos) en Time Castle 11 (TS 11)

Disposiciones funcionales con una relación óptima de zona residencial (Net) y total (Gross):
1 dormitorio:

  • D Tipo: 38 m2 (Gross) Silencio 28 m2 (Net) - vendido!
  • C Tipo: 45 m2 (Gross) Silencio 33 m2 (Net) - la opción más líquida en términos de área y saldo de costes
  • B Tipo: 50 m2 (Gross) Silencio 36 m2 (Net) - más espacio y mayor cheque de alquiler

2 dormitorios:
2 Cama: 75 m2 (Gross) Silencio 56 m2 (Net) - formato cómodo para familias o alquiler a largo plazo para expatriados.

Time Castle 11 Investment Attraction (TS 11)

  • Alta demanda de alquiler en la zona
  • Suministro limitado de condominios de clase similar
  • Zona de cultivo con la perspectiva de aumentar el valor de los bienes
  • Atractividad para los inquilinos expatriados

Condiciones de pago: instalación conveniente

El horario de pago flexible le permite distribuir cómodamente la carga hasta que se complete la construcción:

  • Reserva - 500 USD
  • Pago de baja - 20%
  • Pagos posteriores – 6% cada seis meses (7 pagos)
  • Pago final – 38% al recibir llaves (en casa listo)

Tener tiempo para reservar un apartamento en Time Castle 11 (TS 11)

Time Castle 11 (TS 11) es un equilibrio entre precio, ubicación y estado. La elección perfecta para vivir e invertir en el corazón de la capital.

Llame o escríbanos ahora mismo - le ayudaremos a elegir la mejor opción para los apartamentos y le informaremos más sobre los términos de compra!
También está en venta una gran selección de bienes raíces para países de inversión - Maldivas, Turquía, Batumi, Zanzibar, Tailandia, Bali bajo la dirección de los operadores de hoteles Radisson & Windham!

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Sangkat Phnom Penh Thmei, Camboya

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