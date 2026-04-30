Complejo residencial Time Castle 11 - BKK3 | Phnom Penh | Cambodia.

Time Castle 11 - BKK3 Silencio Phnom Penh Silencio Camboya.

Apartamentos 1+1 en Time Castle 11 (TS 11): desde 86.400 USD con un 10% de descuento.

TS11: Iniciar las ventas del rascacielos insignia en BKK3 - invertir provechosamente temprano!

Descubre un nuevo nivel de vida en el corazón de la capital - Time Castle 11 (TS 11) de Megakim World Corporation. El moderno rascacielos residenciales en el dinámico distrito BKK3 combina cultura local y estilo de vida internacional. ¡Participa en el proyecto en la etapa más favorable!

¿Por qué debe elegir TS11?

Ubicación favorable: BKK3 está situado junto al prestigioso BKK1, pero ofrece precios más atractivos - 1 apartamento en BKK1 ♥ 2 apartamentos en BKK3.

Alto potencial de inversión: una demanda estable de alquiler, una oferta limitada, la perspectiva del aumento del valor.

Atractivo para los expatriados: entorno internacional, infraestructura desarrollada.

Comfort for life: a mix of local atmosphere and global standards.

Ubicación.

Dirección: calle 113, BKK3 (cerca de calle 390).

Cerca del complejo:

International restaurants

Café boutique

Apartamentos y hotel

Zonas comerciales y comerciales.

Time Castle 11 (TS 11)

Pisos: 39 plantas

Número de apartamentos: 390

Aparcamiento: 2-6 plantas

Superficie: 828 m2

Desarrollador: Megakim World Corporation

Concepto arquitectónico

Time Castle 11 (TS 11) es un acento arquitectónico contemporáneo de BKK3. La torre combina geometría estricta y forma suave. La fachada está hecha en forma de “segundo cuero” con elementos perforados redondos de diferentes diámetros:

Exclusiva Zona Rooftop Tiempo Castillo

Para los residentes, una zona de techo única con:

Sky Pool ( piscina panorámica en la planta 39, que conduce a Sky Bridge)

Sky Gym

Sky Lounge

Sky Yard

Habitación para niños

Pool Lounge

Island Deck

Tipos de apartamento (7–39 pisos) en Time Castle 11 (TS 11)

Disposiciones funcionales con una relación óptima de zona residencial (Net) y total (Gross):

1 dormitorio:

D Tipo: 38 m2 (Gross) Silencio 28 m2 (Net) - vendido!

C Tipo: 45 m2 (Gross) Silencio 33 m2 (Net) - la opción más líquida en términos de área y saldo de costes

B Tipo: 50 m2 (Gross) Silencio 36 m2 (Net) - más espacio y mayor cheque de alquiler

2 dormitorios:

2 Cama: 75 m2 (Gross) Silencio 56 m2 (Net) - formato cómodo para familias o alquiler a largo plazo para expatriados.

Time Castle 11 Investment Attraction (TS 11)

Alta demanda de alquiler en la zona

Suministro limitado de condominios de clase similar

Zona de cultivo con la perspectiva de aumentar el valor de los bienes

Atractividad para los inquilinos expatriados

Condiciones de pago: instalación conveniente

El horario de pago flexible le permite distribuir cómodamente la carga hasta que se complete la construcción:

Reserva - 500 USD

Pago de baja - 20%

Pagos posteriores – 6% cada seis meses (7 pagos)

Pago final – 38% al recibir llaves (en casa listo)

Tener tiempo para reservar un apartamento en Time Castle 11 (TS 11)

Time Castle 11 (TS 11) es un equilibrio entre precio, ubicación y estado. La elección perfecta para vivir e invertir en el corazón de la capital.

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También está en venta una gran selección de bienes raíces para países de inversión - Maldivas, Turquía, Batumi, Zanzibar, Tailandia, Bali bajo la dirección de los operadores de hoteles Radisson & Windham!