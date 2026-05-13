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Arrendamiento a largo plazo almacenes en Zdanovicy, Belarús

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Almacén 315 m² en Zdanovicy, Belarús
Almacén 315 m²
Zdanovicy, Belarús
Área 315 m²
Piso 1
Plaza de almacén en alquiler en el pueblo de Zhdanovichi, Belorusskaya Street, 73 El almacén…
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Almacén 369 m² en Zdanovicy, Belarús
Almacén 369 m²
Zdanovicy, Belarús
Área 369 m²
Piso 1/1
En alquiler, un almacén de 368.7m2 con una rampa y una parada en la calle. Zarech 6A Aparcam…
$3,312
por mes
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