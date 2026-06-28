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Casas con Terraza en Venta en Zdanovicki sielski Saviet, Belarús

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Zdanovicy
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1 propiedad total found
Casa 7 habitaciones en Tarasava, Belarús
UP UP
Casa 7 habitaciones
Tarasava, Belarús
Habitaciones 7
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 450 m²
Número de plantas 2
🏡 Residencia Exclusiva, a solo 5 minutos de la Avenida Pobediteley. El estándar "Miami cerca…
$3,30M
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Tipos de propiedades en Zdanovicki sielski Saviet

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