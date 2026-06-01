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Apartamentos en venta en Zapolski sielski Saviet, Belarús

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Apartamento 3 habitaciones en Strenki, Belarús
Apartamento 3 habitaciones
Strenki, Belarús
Habitaciones 3
Área 65 m²
Piso 2/2
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$11,000
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