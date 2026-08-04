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Casas con Jardín en Venta en Vuscienski sielski Saviet, Belarús

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Casa en Vuscienski sielski Saviet, Belarús
Casa
Vuscienski sielski Saviet, Belarús
Área 186 m²
Casa en venta con todas las comodidades en un lugar pintoresco cerca del río en la ciudad de…
$92,573
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Parámetros de las propiedades en Vuscienski sielski Saviet, Belarús

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