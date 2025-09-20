Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Belarús
  3. Provincia de Vítebsk
  4. Alquiler a largo plazo
  5. Tienda

Arrendamiento a largo plazo tiendas en Provincia de Vítebsk, Belarús

2 propiedades total found
Tienda 127 m² en Myory, Belarús
Tienda 127 m²
Myory, Belarús
Área 127 m²
Piso 1/1
Centro histórico de la ciudad. Un edificio separado en la plaza central. Se ha introducido u…
$499
por mes
Tienda 681 m² en Dzisna, Belarús
Tienda 681 m²
Dzisna, Belarús
Área 681 m²
Piso 1/1
Un edificio separado, en el centro, junto a una estación de autobuses para rutas interurbana…
$999
por mes
