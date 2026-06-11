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Casas del lago en Venta en Provincia de Vítebsk, Belarús

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Vítebsk
4
Orsha
15
Slabodkauski sielski Saviet
3
Kamienski sielski Saviet
3
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1 propiedad total found
Casa en Zaronava, Belarús
UP UP
Casa
Zaronava, Belarús
Número de plantas 2
Se vende sin terminar en Zaronovo con acceso al lago (100 m) con un buen enfoque de arena en…
$73,000
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