  1. Realting.com
  2. Belarús
  3. Vítebsk
  4. Alquiler a largo plazo
  5. Apartamento

Arrendamiento a largo plazo pisos y apartamentos en Vítebsk, Belarús

1 propiedad total found
Apartamento 1 habitación en Vítebsk, Belarús
Apartamento 1 habitación
Vítebsk, Belarús
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 37 m²
Piso 2/10
Alquiler para un apartamento de 1 habitación a largo plazo con buenas reparaciones, muebles …
$250
por mes
