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Casas de campo en venta en Vietrynski sielski Saviet, Belarús

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Casa de campo en Vietrynski sielski Saviet, Belarús
Casa de campo
Vietrynski sielski Saviet, Belarús
Área 168 m²
Nuestra instalación se encuentra en la orilla de un embalse único. Lago Navletskoe es famoso…
$195,000
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