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Locales comerciales en venta en Viesialouski sielski Saviet, Belarús

3 propiedades total found
Almacén 594 m² en Viesialouski sielski Saviet, Belarús
Almacén 594 m²
Viesialouski sielski Saviet, Belarús
Habitaciones 23
Área 594 m²
Piso 1/1
Ponemos a su atención el antiguo edificio escolar con una superficie de 593,6 metros cuadrad…
$31,000
VAT
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Propiedad comercial 594 m² en Viesialouski sielski Saviet, Belarús
Propiedad comercial 594 m²
Viesialouski sielski Saviet, Belarús
Habitaciones 23
Área 594 m²
Piso 1/1
Ponemos a su atención el antiguo edificio escolar con una superficie de 593,6 metros cuadrad…
$31,000
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Almacén 1 859 m² en Viesialouski sielski Saviet, Belarús
Almacén 1 859 m²
Viesialouski sielski Saviet, Belarús
Habitaciones 1
Área 1 859 m²
Número de plantas 1
We bring to your attention a site with a capital structure , located in the Poopoadre: Min…
$299,900
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