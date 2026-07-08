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Propiedades residenciales con Jardín en venta en Valozhyn District, Belarús

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Rakauski sielski Saviet
48
Piarsajski sielski Saviet
8
Valozynski sielski Saviet
9
Ivianiecki sielski Saviet
5
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14 propiedades total found
Casa en Rakauski sielski Saviet, Belarús
Casa
Rakauski sielski Saviet, Belarús
Área 98 m²
Venta una acogedora casa de campo de 3 niveles en un bosque de pinos. CT "Mostovik", distrit…
$70,811
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Casa de campo en Piarsajski sielski Saviet, Belarús
Casa de campo
Piarsajski sielski Saviet, Belarús
Área 128 m²
Venta casa de campo a 37 km de Minsk con servicios de la ciudad, asfalto a la casa, autopist…
$75,000
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Casa en Rakauski sielski Saviet, Belarús
Casa
Rakauski sielski Saviet, Belarús
Área 53 m²
A sólo 40 km de la carretera de anillo de Moscú se vende dacha de 3 niveles en / t Dubrava-M…
$13,209
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Billion Dollar BeautiesBillion Dollar Beauties
Casa en Ivianiecki sielski Saviet, Belarús
Casa
Ivianiecki sielski Saviet, Belarús
Área 52 m²
Venta de una nueva casa de Brus 240 mm en la pintoresca ciudad de Boyarshchyna. La casa fue …
$16,873
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Casa en Rakauski sielski Saviet, Belarús
Casa
Rakauski sielski Saviet, Belarús
Área 60 m²
La cabaña en el S/T "Istok-Svyaz" es un lugar pintoresco para descansar con toda la familia.…
$16,632
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Casa en Ivianiecki sielski Saviet, Belarús
Casa
Ivianiecki sielski Saviet, Belarús
Área 89 m²
Acogedora casa de jardín en venta en ST "Kupalinka-1981"! dirección Molodechno, a 32 km del …
$27,548
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TekceTekce
en Valozynski sielski Saviet, Belarús
Valozynski sielski Saviet, Belarús
Área 73 m²
Media casa con reparaciones, muebles y una acogedora parcela ❤️Amplia casa con calefacción d…
$36,200
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Agencia
Центр международной недвижимости Моя 7Я
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Casa en Rakauski sielski Saviet, Belarús
Casa
Rakauski sielski Saviet, Belarús
Área 133 m²
Casa en venta en ST "Magistral-Gas" - con reparación, baño y parcela de ensueño!Ideal para d…
$121,900
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Casa en Rakaw, Belarús
Casa
Rakaw, Belarús
Área 164 m²
Casa de capital renovada en ag. Rakov, a 29 km de Minsk Dirección: Volozhensky R-N, ah. Rako…
$99,000
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Центр международной недвижимости Моя 7Я
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Casa en Rakauski sielski Saviet, Belarús
Casa
Rakauski sielski Saviet, Belarús
Área 84 m²
En venta una acogedora casa de campo a 38 km de la Ruta del Anillo de Moscú en el pueblo "Kr…
$26,860
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Casa en Rakauski sielski Saviet, Belarús
Casa
Rakauski sielski Saviet, Belarús
Área 179 m²
Venta casa de campo en ST "Shoe-ray" con una suave parcela bien cuidada.Revisión de vídeo ba…
$73,252
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Casa en Rakauski sielski Saviet, Belarús
Casa
Rakauski sielski Saviet, Belarús
Área 113 m²
Venta de una acogedora casa de campo en el jardín ST "Tulpan", casa 23, Krinitsa, Molodechne…
$20,000
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Casa en Valozhyn, Belarús
Casa
Valozhyn, Belarús
Área 82 m²
Log house, 82.3 m2 en Volozhin ❤️ Acogedora casa de madera de un solo nivel 82.3 m2 con tres…
$22,900
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Центр международной недвижимости Моя 7Я
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Casa en Rakauski sielski Saviet, Belarús
Casa
Rakauski sielski Saviet, Belarús
Área 58 m²
La venta es una casa de 2 plantas con un terreno en el S/T "Builder-59", no muy lejos de Ag.…
$13,206
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Tipos de propiedades en Valozhyn District

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Parámetros de las propiedades en Valozhyn District, Belarús

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