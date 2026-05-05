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Propiedades residenciales con Jardín en venta en Uzda District, Belarús

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Dziescanski sielski Saviet
28
Azierski sielski Saviet
17
Uzda
13
Uzdzienski sielski Saviet
7
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18 propiedades total found
Casa en Azierski sielski Saviet, Belarús
Casa
Azierski sielski Saviet, Belarús
Área 165 m²
Parcela de cuento de hadas en la calle cuento de hadas Casa residencial en venta en d. Basm…
$198,000
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Casa en Dziescanski sielski Saviet, Belarús
Casa
Dziescanski sielski Saviet, Belarús
Área 369 m²
Venta una casa de ensueño confortable y confortable junto al agua! 30 km de MKAD (dirección …
$230,000
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Casa en Azierski sielski Saviet, Belarús
Casa
Azierski sielski Saviet, Belarús
Área 45 m²
En venta una casa a 15 minutos en coche de Minsk al precio de un apartamento de una habitaci…
$77,900
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AdriastarAdriastar
Casa en Azierski sielski Saviet, Belarús
Casa
Azierski sielski Saviet, Belarús
Área 55 m²
Casa en venta en el pueblo de Sorokovshchyna, región de Minsk, distrito de Uzden, distrito d…
$33,400
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Casa en Dziescanski sielski Saviet, Belarús
Casa
Dziescanski sielski Saviet, Belarús
Área 387 m²
Se vende a 40 km de la carretera de circunvalación de Moscú, dirección de Slutsk región de M…
$145,000
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Casa 7 habitaciones en Dziescanski sielski Saviet, Belarús
Casa 7 habitaciones
Dziescanski sielski Saviet, Belarús
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 369 m²
Número de plantas 3
A comfortable and well-appointed dream home by the water is for sale! 30 km from the Moscow …
$230,000
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MontbelMontbel
Casa de campo en Dziescanski sielski Saviet, Belarús
Casa de campo
Dziescanski sielski Saviet, Belarús
Área 350 m²
Venta casa de campo en der. Alekhovka, a 44 km del MKAD en dirección Slutsk. La parcela de 2…
$79,000
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Casa en Dziescanski sielski Saviet, Belarús
Casa
Dziescanski sielski Saviet, Belarús
Área 50 m²
Venta dacha en ST "Science-Plus" a 40 km de la carretera de circunvalación de Moscú, direcci…
$13,500
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Casa en Uzdzienski sielski Saviet, Belarús
Casa
Uzdzienski sielski Saviet, Belarús
Área 114 m²
Agrostead con 3 casas en una parcela de 12.8 acres en un lugar pintoresco con casas equipada…
$71,500
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Casa en Dziescanski sielski Saviet, Belarús
Casa
Dziescanski sielski Saviet, Belarús
Área 59 m²
Venta de un terreno con una casa de jardín en el pueblo "Contacto" en el distrito de Uzden, …
$9,500
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Casa en Dziescanski sielski Saviet, Belarús
Casa
Dziescanski sielski Saviet, Belarús
Área 120 m²
Venta una acogedora casa de campo a 35 km de la carretera de circunvalación de Moscú en el d…
$12,000
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Casa en Azierski sielski Saviet, Belarús
Casa
Azierski sielski Saviet, Belarús
Área 53 m²
In D. Mäkota on sale unfinished kept structure.Revisión de vídeo bajo petición.Fundación Pil…
$29,599
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Casa en Dziescanski sielski Saviet, Belarús
Casa
Dziescanski sielski Saviet, Belarús
Área 61 m²
Venta casa de 2 plantas en el / t "Tourist-Uzda", el ayuntamiento de Deschensky, distrito de…
$13,500
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Casa en Azierski sielski Saviet, Belarús
Casa
Azierski sielski Saviet, Belarús
Área 56 m²
Venta de una casa residencial para vivir durante todo el año a 25 km de la carretera de circ…
$85,000
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Casa en Dziescanski sielski Saviet, Belarús
Casa
Dziescanski sielski Saviet, Belarús
Área 65 m²
Un lugar único para descansar, aire fresco, caminatas forestales y silencio! ❤️Parcela en pr…
$6,500
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Agencia
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Idiomas hablados
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Casa en Uzdzienski sielski Saviet, Belarús
Casa
Uzdzienski sielski Saviet, Belarús
Área 60 m²
Venta una buena casa en el pueblo de Zabolotye, región de Minsk, distrito de Uzdensky, distr…
$34,000
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en Uzda, Belarús
Uzda, Belarús
Área 70 m²
Excelente oferta para aquellos que buscan un apartamento con su propia parcela, garaje, depe…
$31,150
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Casa en Karaliova, Belarús
Casa
Karaliova, Belarús
Área 80 m²
¡Listo para entrar en una casa cerca de Minsk! ❤️¡Listo para casa de ocupación en el pueblo …
$64,900
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Центр международной недвижимости Моя 7Я
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Tipos de propiedades en Uzda District

apartamentos
casas independientes

Parámetros de las propiedades en Uzda District, Belarús

con Garaje
con Piscina
Baratos
De lujo
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