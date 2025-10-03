Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Belarús
  3. Vuhlouski sielski Saviet
  4. Comercial

Locales comerciales en venta en Vuhlouski sielski Saviet, Belarús

1 propiedad total found
Propiedad comercial 1 804 m² en Vuhlouski sielski Saviet, Belarús
Propiedad comercial 1 804 m²
Vuhlouski sielski Saviet, Belarús
Habitaciones 10
Área 1 804 m²
Piso 1/2
Ofrecemos a su atención un edificio de capital multifuncional con un terreno, situado en la …
$180,000
