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Edificios industriales en venta en Tamasouski sielski Saviet, Belarús

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Producción 909 m² en Tamasouka, Belarús
Producción 909 m²
Tamasouka, Belarús
Área 909 m²
El edificio de producción es propiedad de Tomashovka, distrito de Brest con una superficie t…
$300,000
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