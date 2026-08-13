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Tiendas en venta en Talachyn, Belarús

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Tienda 545 m² en Talachyn, Belarús
Tienda 545 m²
Talachyn, Belarús
Área 545 m²
Número de plantas 2
Ofrecido para la venta / alquiler de un edificio especializado con una superficie de 545.2 m…
$630,000
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