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Apartamentos en venta en Stowbtsy, Belarús

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Apartamento 2 habitaciones en Stowbtsy, Belarús
Apartamento 2 habitaciones
Stowbtsy, Belarús
Habitaciones 2
Área 42 m²
Piso 5/5
Ofrecemos comprar un maravilloso, luminoso apartamento de 2 habitaciones en una casa de ladr…
$53,000
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