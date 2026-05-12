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Apartamentos con garaje en venta en Staryya Darohi District, Belarús

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Staryya Darohi
4
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Apartamento 4 habitaciones en Staryya Darohi, Belarús
Apartamento 4 habitaciones
Staryya Darohi, Belarús
Habitaciones 4
Área 73 m²
Piso 1/1
Apartamento en venta en un edificio residencial bloqueado de dos apartamentos en Old Roads.S…
$14,000
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Parámetros de las propiedades en Staryya Darohi District, Belarús

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