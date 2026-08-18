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Casas de campo con garaje en venta en Stankauski sielski Saviet, Belarús

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Casa de campo en Stankauski sielski Saviet, Belarús
Casa de campo
Stankauski sielski Saviet, Belarús
Área 71 m²
Venta una acogedora casa de campo en el edificio de casas de Bagritsovschyna, Central Street…
$69,050
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Parámetros de las propiedades en Stankauski sielski Saviet, Belarús

con Jardín
Baratos
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