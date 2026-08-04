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Casas con garaje en Venta en Stanislavouski sielski Saviet, Belarús

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Casa de campo en Stanislavouski sielski Saviet, Belarús
Casa de campo
Stanislavouski sielski Saviet, Belarús
Área 154 m²
La parcela de tierra es de 25 acres en PNV, es posible tomar una parcela cercana para la agr…
$70,000
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Parámetros de las propiedades en Stanislavouski sielski Saviet, Belarús

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