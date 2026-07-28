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Propiedades residenciales con Jardín en venta en Smilavicki sielski Saviet, Belarús

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Smilavichy
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en Smilavichy, Belarús
Smilavichy, Belarús
Área 70 m²
Venta la mitad de la casa en Smilovichi, dirección Mogilev. Por el momento, la casa está baj…
$23,058
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Casa de campo en Smilavicki sielski Saviet, Belarús
Casa de campo
Smilavicki sielski Saviet, Belarús
Área 339 m²
Casa moderna 2001 con una parcela de 28 acres ❤️ Amplia casa de campo de dos niveles para 6 …
$188,787
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Casa en Smilavichy, Belarús
Casa
Smilavichy, Belarús
Área 62 m²
Una casa de madera está en venta en GP. Smilovichi, dirección Mogilev, a 23 km del MKAD.Su p…
$35,037
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