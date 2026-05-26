Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Belarús
  3. Smalyavichy
  4. Comercial
  5. Oficina

Oficinas en Venta en Smalyavichy, Belarús

;
bienes raíces comerciales
8
tiendas
4
Oficina Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Oficina 2 156 m² en Smalyavichy, Belarús
Oficina 2 156 m²
Smalyavichy, Belarús
Área 2 156 m²
Número de plantas 2
Venta de almacénDirección: Smolevichi, Trade St., 20BSuperficie: 2.155,5 m23 km de la carret…
$1,08M
VAT
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir