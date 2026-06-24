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Restaurantes en venta en Slutsk, Belarús

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Restaurante, cafetería 1 061 m² en Slutsk, Belarús
Restaurante, cafetería 1 061 m²
Slutsk, Belarús
Área 1 061 m²
Piso 1/2
Oferta exclusiva: complejo hotelero y restaurante en SlutskVenta 56/100 acciones en la propi…
$150,000
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