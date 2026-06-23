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Propiedades residenciales con Jardín en venta en Slabadski sielski Saviet, Belarús

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Casa en Slabadski sielski Saviet, Belarús
Casa
Slabadski sielski Saviet, Belarús
Área 43 m²
Un lugar ideal para la relajación y la coziness cerca del embalse de Losha! Ponemos a su ate…
$10,039
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en Slabadski sielski Saviet, Belarús
Slabadski sielski Saviet, Belarús
Área 47 m²
En venta 3/4 casa se encuentra a 60 km de la capital.Cerca de agro-ciudades con toda la infr…
$12,020
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