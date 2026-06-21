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Tiendas en venta en Skidziel, Belarús

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Tienda 545 m² en Skidziel, Belarús
Tienda 545 m²
Skidziel, Belarús
Área 545 m²
Número de plantas 2
Ubicación: Republic of Belarus, Grodno region, Grodno district, city of Skidel, street Inter…
$176,000
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