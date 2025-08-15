Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Propiedades residenciales en venta en Scytkavicki sielski Saviet, Belarús

1 propiedad total found
Casa en Cierabuty, Belarús
Casa
Cierabuty, Belarús
Área 92 m²
Una casa en venta en ag. Terebute, Starodorozhsky distrito.Casa de obra: 1993 Casa espaciosa…
$12,000
