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Arrendamiento a largo plazo tiendas en Samachvalavicki sielski Saviet, Belarús

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Tienda 175 m² en Samahvalavicy, Belarús
Tienda 175 m²
Samahvalavicy, Belarús
Área 175 m²
Piso 1/1
Venta de un edificio separado con un propósito para una tienda, se puede almacenar, se puede…
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