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Casas de campo con garaje en venta en Samachvalavicki sielski Saviet, Belarús

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Casa de campo en Samahvalavicy, Belarús
Casa de campo
Samahvalavicy, Belarús
Área 183 m²
Acogedora casa de campo de 182,7 m2 con un jardín de invierno en el centro de Samokhvalovich…
$289,122
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Parámetros de las propiedades en Samachvalavicki sielski Saviet, Belarús

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