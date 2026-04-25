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Edificios industriales en venta en Rakitnicki sielski Saviet, Belarús

bienes raíces comerciales
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Producción 495 m² en Rakitnicki sielski Saviet, Belarús
Producción 495 m²
Rakitnicki sielski Saviet, Belarús
Área 495 m²
Piso 1/1
$280,000
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