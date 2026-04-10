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Oficinas en Venta en Rakauski sielski Saviet, Belarús

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Oficina 95 m² en Rakauski sielski Saviet, Belarús
Oficina 95 m²
Rakauski sielski Saviet, Belarús
Habitaciones 2
Área 95 m²
Piso 1/1
¡Venderemos o alquilaremos con el derecho de compra! ❤️ ¡Puedes empezar tu negocio mañana! A…
$59,900
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Agencia
Центр международной недвижимости Моя 7Я
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