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Edificios industriales en venta en Putryskauski sielski Saviet, Belarús

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Producción 978 m² en Putryski, Belarús
Producción 978 m²
Putryski, Belarús
Área 978 m²
Número de plantas 1
Distrito de Grodno, Putrishkovsky con / s, 14-1, en el distrito de Prigodici. A unos 4 km de…
$344,531
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Producción 978 m² en Putryskauski sielski Saviet, Belarús
Producción 978 m²
Putryskauski sielski Saviet, Belarús
Área 978 m²
Piso 1/1
Distrito de Grodno, Putrishkovsky con / s, 14-1, en el distrito de Prigodici. A unos 4 km de…
$344,531
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