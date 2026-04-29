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Almacenes en venta en Puchavicki sielski Saviet, Belarús

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Almacén 1 017 m² en Pukhavichy, Belarús
Almacén 1 017 m²
Pukhavichy, Belarús
Área 1 017 m²
Propósito de los edificios: aserradero, ensamblaje, almacén, oficina y edificio para la prod…
$99,900
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