  2. Belarús
  3. Porazauski sielski Saviet
  4. Residencial

Propiedades residenciales en venta en Porazauski sielski Saviet, Belarús

1 propiedad total found
Casa en Porazauski sielski Saviet, Belarús
Casa
Porazauski sielski Saviet, Belarús
Área 81 m²
En venta una acogedora casa en un pintoresco rincón del Bosque Belovezhskaya, que se encuent…
$8,900
Parámetros de las propiedades en Porazauski sielski Saviet, Belarús

