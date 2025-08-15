Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Belarús
  3. Palonkauski sielski Saviet
  4. Residencial

Propiedades residenciales en venta en Palonkauski sielski Saviet, Belarús

1 propiedad total found
Apartamento 3 habitaciones en Palonka, Belarús
Apartamento 3 habitaciones
Palonka, Belarús
Habitaciones 3
Área 49 m²
Piso 1/1
¡Bargain! Una gran opción para unas vacaciones de verano, pero también puede considerar para…
$7,800
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Palonkauski sielski Saviet, Belarús

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir