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Villas en venta en Pliski sielski Saviet, Belarús

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7 propiedades total found
Villa 3 habitaciones en Pliski sielski Saviet, Belarús
Villa 3 habitaciones
Pliski sielski Saviet, Belarús
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 150 m²
Piso 1/1
$275,000
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Villa 4 habitaciones en Pliski sielski Saviet, Belarús
Villa 4 habitaciones
Pliski sielski Saviet, Belarús
Habitaciones 4
Área 200 m²
Piso 1/1
$198,000
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Villa 3 habitaciones en Pliski sielski Saviet, Belarús
Villa 3 habitaciones
Pliski sielski Saviet, Belarús
Habitaciones 3
Área 155 m²
Piso 1/1
$170,500
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OkeaskOkeask
Villa 3 habitaciones en Pliski sielski Saviet, Belarús
Villa 3 habitaciones
Pliski sielski Saviet, Belarús
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 173 m²
Piso 1/1
$224,900
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Villa 3 habitaciones en Pliski sielski Saviet, Belarús
Villa 3 habitaciones
Pliski sielski Saviet, Belarús
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 155 m²
Piso 1/1
$170,500
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Villa 3 habitaciones en Pliski sielski Saviet, Belarús
Villa 3 habitaciones
Pliski sielski Saviet, Belarús
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 155 m²
Piso 1/1
$170,500
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TekceTekce
Villa 3 habitaciones en Pliski sielski Saviet, Belarús
Villa 3 habitaciones
Pliski sielski Saviet, Belarús
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 133 m²
Piso 1/1
$175,000
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Parámetros de las propiedades en Pliski sielski Saviet, Belarús

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