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Propiedades residenciales con garaje en venta en Piatryskauski sielski Saviet, Belarús

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casas independientes
47
2 propiedades total found
en Piatryskauski sielski Saviet, Belarús
Piatryskauski sielski Saviet, Belarús
Área 38 m²
A 13 km de Minsk, cerca de Zaslavl, a poca distancia del embalse Dichka, un bosque está en v…
$22,900
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Casa en Piatryskauski sielski Saviet, Belarús
Casa
Piatryskauski sielski Saviet, Belarús
Área 73 m²
En venta es una casa muy cálida para vivir todo el año con un baño, un garaje de la capital,…
$110,000
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Parámetros de las propiedades en Piatryskauski sielski Saviet, Belarús

con Jardín
Baratos
De lujo
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