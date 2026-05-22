Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Belarús
  3. Piatryskauski sielski Saviet
  4. Residencial
  5. Casa de campo
  6. Piscina

Casas de campo con piscina en venta en Piatryskauski sielski Saviet, Belarús

;
Casa de campo Borrar
Eliminar
2 propiedades total found
Casa de campo en Piatryskauski sielski Saviet, Belarús
Casa de campo
Piatryskauski sielski Saviet, Belarús
Área 500 m²
En venta una casa de campo moderno premium 100% listo con una piscina en el prestigioso pueb…
$599,000
Dejar una solicitud
Casa de campo en Piatryskauski sielski Saviet, Belarús
Casa de campo
Piatryskauski sielski Saviet, Belarús
Área 226 m²
Casa de campo con piscina, sauna, chimenea, playa personal y acceso al lago Además - 500 met…
$260,000
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Piatryskauski sielski Saviet, Belarús

con Garaje
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir