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Propiedades residenciales con Jardín en venta en Papiarnianski sielski Saviet, Belarús

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casas independientes
61
18 propiedades total found
Casa de campo en Papiarnianski sielski Saviet, Belarús
Casa de campo
Papiarnianski sielski Saviet, Belarús
Área 207 m²
Venta de una hermosa casa de campo a orillas del río "Vyacha" en el prestigioso edificio de …
$160,087
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en Balsavik, Belarús
Balsavik, Belarús
Área 139 m²
En el desarrollo de la casa de campo de Bolchevik, una parte de 1⁄2 se vende en un amplio y …
$70,000
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Casa en Papiarnianski sielski Saviet, Belarús
Casa
Papiarnianski sielski Saviet, Belarús
Área 94 m²
Una casa en venta en el pueblo de Laporovici. Todas las comunicaciones están en la casa. Agu…
$398,318
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TekceTekce
Casa de campo en Papiarnianski sielski Saviet, Belarús
Casa de campo
Papiarnianski sielski Saviet, Belarús
Área 140 m²
12 km de la Moscu Ring Road para la venta de una hermosa, cómoda, nueva casa para todo el añ…
$135,667
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Casa de campo en Balsavik, Belarús
Casa de campo
Balsavik, Belarús
Área 158 m²
En el desarrollo de la casa de campo de la ciudad agrícola Bolchevik vendió una casa residen…
$157,373
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Casa de campo en Papiarnianski sielski Saviet, Belarús
Casa de campo
Papiarnianski sielski Saviet, Belarús
Área 204 m²
Venta de una nueva y moderna "Cottage-Shale" a la orilla de "Vyach Reservoir" en el prestigi…
$293,000
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Casa en Papiarnianski sielski Saviet, Belarús
Casa
Papiarnianski sielski Saviet, Belarús
Área 160 m²
A 5 minutos en coche de Minsk, en ST Zatsensky primavera, se vende casa de 2 plantas.La parc…
$211,979
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Casa en Papiarnianski sielski Saviet, Belarús
Casa
Papiarnianski sielski Saviet, Belarús
Área 151 m²
La casa se encuentra a 200 m del lago y a 100 m del bosque. El balcón ofrece una hermosa vis…
$159,408
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Casa en Papiarnianski sielski Saviet, Belarús
Casa
Papiarnianski sielski Saviet, Belarús
Área 199 m²
Imagina un lugar donde por la mañana puedes tomar café en tu propio gazebo, y en unos minuto…
$122,100
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Casa en Papiarnianski sielski Saviet, Belarús
Casa
Papiarnianski sielski Saviet, Belarús
Área 135 m²
Casa bloqueada en una parcela de 9.32 acres cerca de Minsk - ST "Polytechnic BNTU"Se ofrece …
$127,527
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Casa en Papiarnianski sielski Saviet, Belarús
Casa
Papiarnianski sielski Saviet, Belarús
Área 165 m²
Venta de una hermosa casa de campo en S/T "Ivushka-Mapid", Lesnaya str., 264, Borovtsy, adya…
$79,000
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Casa de campo en Papiarnianski sielski Saviet, Belarús
Casa de campo
Papiarnianski sielski Saviet, Belarús
Área 276 m²
Venta de una hermosa casa de campo cerca del "Vyach Reservoir" en el prestigioso pueblo de l…
$199,000
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Casa en Papiarnianski sielski Saviet, Belarús
Casa
Papiarnianski sielski Saviet, Belarús
Área 59 m²
Pase el verano en la naturaleza, no en los apartamentos llenos. En coche a 10 minutos. Gard…
$25,000
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Casa en Papiarnianski sielski Saviet, Belarús
Casa
Papiarnianski sielski Saviet, Belarús
Área 102 m²
Venta una acogedora casa de campo de dos plantas a 15 km de Minsk en ST "Romashka-Solomarech…
$33,900
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Casa en Papiarnianski sielski Saviet, Belarús
Casa
Papiarnianski sielski Saviet, Belarús
Área 75 m²
Absolutamente suave, de cualquier lado que mires, la parcela en la asociación jardín y la ca…
$22,340
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Casa en Papiarnianski sielski Saviet, Belarús
Casa
Papiarnianski sielski Saviet, Belarús
Área 143 m²
Acogedora casa en 17 acres en 8 km de Moscú. ❤️ Cálida casa de tres niveles de una casa de m…
$83,673
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Casa en Papiarnianski sielski Saviet, Belarús
Casa
Papiarnianski sielski Saviet, Belarús
Área 126 m²
Venta es una casa acogedora de dos niveles de 126 metros cuadrados. metros de una madera en …
$121,591
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Casa de campo en Papiarnianski sielski Saviet, Belarús
Casa de campo
Papiarnianski sielski Saviet, Belarús
Área 250 m²
Una parcela única con una casa rodeada de un bosque está a la venta, a 14 km de la carretera…
$216,389
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Parámetros de las propiedades en Papiarnianski sielski Saviet, Belarús

con Garaje
con Piscina
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De lujo
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