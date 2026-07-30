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Edificios industriales en venta en Padlabienski sielski Saviet, Belarús

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Producción 1 348 m² en Padlabienski sielski Saviet, Belarús
Producción 1 348 m²
Padlabienski sielski Saviet, Belarús
Habitaciones 21
Área 1 348 m²
Piso 1/1
Un complejo de edificios (base de producción) se encuentra a 4 km de la ciudad, situada en l…
$258,060
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