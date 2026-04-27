Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Belarús
  3. Nyasvizh
  4. Comercial
  5. Restaurante, cafetería

Restaurantes en venta en Nyasvizh, Belarús

bienes raíces comerciales
4
Restaurante, cafetería Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Restaurante, cafetería 2 547 m² en Nyasvizh, Belarús
Restaurante, cafetería 2 547 m²
Nyasvizh, Belarús
Área 2 547 m²
$450,000
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir