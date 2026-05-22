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Almacenes en venta en Niemanicki sielski Saviet, Belarús

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Almacén 13 700 m² en Niemanicki sielski Saviet, Belarús
Almacén 13 700 m²
Niemanicki sielski Saviet, Belarús
Área 13 700 m²
Número de plantas 1
Venta de un complejo de edificios para almacenes, almacenes, producción, comercio, servicios…
$1,94M
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