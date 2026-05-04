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Tiendas en venta en Niahnievicki sielski Saviet, Belarús

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Tienda 790 m² en Niahnievicy, Belarús
Tienda 790 m²
Niahnievicy, Belarús
Habitaciones 6
Área 790 m²
Piso 1/1
Edificio en venta en Ag.Negnevichi, Lenin Street, 1A. El edificio es de ladrillo, con una su…
$40,000
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Tienda 790 m² en Niahnievicy, Belarús
Tienda 790 m²
Niahnievicy, Belarús
Habitaciones 6
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Piso 1/1
Edificio en venta en Ag.Negnevichi, Lenin Street, 1A. El edificio es de ladrillo, con una su…
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