  1. Realting.com
  2. Belarús
  3. Navasvierzanski sielski Saviet
  4. Residencial
  5. Apartamento

Apartamentos en venta en Navasvierzanski sielski Saviet, Belarús

1 propiedad total found
Apartamento en Novy Svierzan, Belarús
Apartamento
Novy Svierzan, Belarús
Área 72 m²
Ofrecemos a su atención un apartamento aislado en una casa con un terreno de 8.61 acres, la …
$6,300
