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Apartamentos en venta en Navasiolkauski sielski Saviet, Belarús

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Apartamento 2 habitaciones en Marjina, Belarús
Apartamento 2 habitaciones
Marjina, Belarús
Habitaciones 2
Área 44 m²
Piso 1/2
Venderé un apartamento de dos dormitorios en la primera planta alta en una casa de ladrillo …
$34,892
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