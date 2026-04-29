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Restaurantes en venta en Navapolski sielski Saviet, Belarús

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Restaurante, cafetería 158 m² en Navapolski sielski Saviet, Belarús
Restaurante, cafetería 158 m²
Navapolski sielski Saviet, Belarús
Área 158 m²
Número de plantas 2
En venta una finca acogedora en un lugar pintoresco. Región de Minsk, distrito de Pukhovichi…
$165,000
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