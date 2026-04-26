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Propiedades residenciales con garaje en venta en Naracki sielski Saviet, Belarús

apartamentos
9
casas independientes
20
5 propiedades total found
Dúplex 3 habitaciones en Narach, Belarús
Dúplex 3 habitaciones
Narach, Belarús
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 63 m²
Número de plantas 1
$23,000
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Casa 4 habitaciones en Narach, Belarús
Casa 4 habitaciones
Narach, Belarús
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 234 m²
Número de plantas 3
¡Una gran oportunidad para convertirse en el dueño de una casa en la pintoresca ciudad agríc…
$74,000
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Apartamento 3 habitaciones en Naracki sielski Saviet, Belarús
Apartamento 3 habitaciones
Naracki sielski Saviet, Belarús
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 63 m²
Piso 1/1
$23,000
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AdriastarAdriastar
en Naracki sielski Saviet, Belarús
Naracki sielski Saviet, Belarús
Área 157 m²
Venta parte de un edificio de apartamentos, en la primera costa del lago Naroch con su muell…
$135,000
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Casa 7 habitaciones en Narach, Belarús
Casa 7 habitaciones
Narach, Belarús
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 1
Área 172 m²
Número de plantas 2
¡Una gran oportunidad para convertirse en el dueño de una casa en la pintoresca ciudad agríc…
$50,000
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Parámetros de las propiedades en Naracki sielski Saviet, Belarús

con Jardín
Baratos
De lujo
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