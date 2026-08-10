Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Belarús
  3. Mizevicki sielski Saviet
  4. Residencial
  5. Casa

Casas en Venta en Mizevicki sielski Saviet, Belarús

;
Casa Borrar
Eliminar
2 propiedades total found
Casa en Mizevicy, Belarús
Casa
Mizevicy, Belarús
Área 49 m²
Al principio. Mizhevichi, que se encuentra a 15 km de Slonim, se vende limpio, fuerte, casa …
$7,500
Dejar una solicitud
Casa en Mizevicy, Belarús
Casa
Mizevicy, Belarús
Área 49 m²
Al principio. Mizhevichi, que se encuentra a 15 km de Slonim, se vende limpio, fuerte, casa …
$7,500
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Mizevicki sielski Saviet, Belarús

con Jardín
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir