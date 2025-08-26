Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  2. Belarús
  3. Minsk
  4. Alquiler a largo plazo
  5. Apartamentos multinivel

Arrendamiento a largo plazo apartamentos de varios niveles en Minsk, Belarús

2 propiedades total found
Apartamentos multinivel 5 habitaciones en Minsk, Belarús
Apartamentos multinivel 5 habitaciones
Minsk, Belarús
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 133 m²
Piso 8/10
Amplio y elegante apartamento de cuatro habitaciones se encuentra en un tranquilo patio con …
$1,400
por mes
Apartamentos multinivel 3 habitaciones en Minsk, Belarús
Apartamentos multinivel 3 habitaciones
Minsk, Belarús
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 109 m²
Piso 4/5
Amplio y elegante apartamento de tres habitaciones se encuentra en el centro de Minsk. El ap…
$950
por mes
