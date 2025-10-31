Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Arrendamiento a largo plazo casas independientes en Provincia de Minsk, Belarús

Kalodziscanski sielski Saviet
3
9 propiedades total found
Casa 4 habitaciones en Papiarnianski sielski Saviet, Belarús
Casa 4 habitaciones
Papiarnianski sielski Saviet, Belarús
Habitaciones 4
Área 428 m²
$3,500
por mes

Casa 6 habitaciones en Astrashitskagaradokski rural council, Belarús
Casa 6 habitaciones
Astrashitskagaradokski rural council, Belarús
Habitaciones 6
Área 530 m²
$3,000
por mes

Casa de campo 5 habitaciones en Vialikaje Sciklieva, Belarús
Casa de campo 5 habitaciones
Vialikaje Sciklieva, Belarús
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 1
Área 368 m²
Número de plantas 2
Alquiler de un amplio edificio residencial de dos plantas en Bolshaya Stiklevo, Moskovskaya …
$1,700
por mes

Casa de campo 3 habitaciones en Apcak, Belarús
Casa de campo 3 habitaciones
Apcak, Belarús
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 249 m²
Número de plantas 2
Para los conocedores de la arquitectura moderna, tenemos una gran oferta! Casa única en esti…
$1,700
por mes

Casa de campo 7 habitaciones en Ozyaritska Slabadski rural council, Belarús
Casa de campo 7 habitaciones
Ozyaritska Slabadski rural council, Belarús
Habitaciones 7
Nº de cuartos de baño 2
Área 255 m²
Número de plantas 2
Magnífica casa de campo en alquiler: el equilibrio perfecto de comodidad y comodidad❤️ Alqui…
$1,800
por mes

Casa de campo 3 habitaciones en Apcak, Belarús
Casa de campo 3 habitaciones
Apcak, Belarús
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 249 m²
Número de plantas 2
Para los conocedores de la arquitectura moderna, tenemos una gran oferta! Casa única en esti…
$1,600
por mes

Casa 10 habitaciones en Kalodziscanski sielski Saviet, Belarús
Casa 10 habitaciones
Kalodziscanski sielski Saviet, Belarús
Habitaciones 10
Dormitorios 10
Nº de cuartos de baño 6
Área 800 m²
Número de plantas 3
Se alquila un gran edificio de tres historias para 10 habitaciones en un lugar pintoresco: K…
$3,900
por mes

Casa grande 5 habitaciones en Juchnauka, Belarús
Casa grande 5 habitaciones
Juchnauka, Belarús
Habitaciones 5
Área 370 m²
Piso 1/2
Para alquiler a largo plazo, una lujosa casa de campo con piscina, sauna, zona de barbacoa, …
$3,000
por mes

Casa en Kalodziscanski sielski Saviet, Belarús
Casa
Kalodziscanski sielski Saviet, Belarús
Área 350 m²
Número de plantas 2
¡Una acogedora casa en alquiler en un pintoresco rincón de Kolodische! ¿Busca el lugar idea…
$1,199
por mes


