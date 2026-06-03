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Casas con garaje en Venta en Mikalajeuscynski sielski Saviet, Belarús

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Casa en Mikalajeuscyna, Belarús
Casa
Mikalajeuscyna, Belarús
Área 127 m²
La finca se encuentra en una zona protegida en el pueblo de Mikolaivshchyna, distrito de Sto…
$95,000
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Parámetros de las propiedades en Mikalajeuscynski sielski Saviet, Belarús

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