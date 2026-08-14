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Casas de campo con Jardín en venta en Michanavicki sielski Saviet, Belarús

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Casa de campo en Mikhanavichy, Belarús
Casa de campo
Mikhanavichy, Belarús
Área 282 m²
Amplia casa 282 m2 en ag. Mihanovichi Casa de ladrillo de capital para una familia grande a …
$301,042
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Parámetros de las propiedades en Michanavicki sielski Saviet, Belarús

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